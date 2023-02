Italia e Francia stanno ultimando la consegna del SAMP/T (chiamato anche MAMBA) un sistema antiaereo da fornire all'Ucraina.

L'informazione è stata confermata dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani in un'intervista al Corriere della Sera del 22 gennaio 2023.

Il sistema è molto atteso dalle autorità e dalle forze armate ucraine, che vedono nel MAMBA uno dei pochi sistemi in grado di intercettare i missili antinave Kh-22 utilizzati dalla Russia per colpire le infrastrutture civili. Uno di questi missili, armato con una testata da 1 tonnellata, ha ucciso almeno 45 persone a Dnipro, nell'Ucraina centrale, il 13 gennaio 2023.

“Dall'inizio dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina, sono stati lanciati più di 210 di questi missili; nessuno di loro è stato intercettato dall'equipaggiamento di difesa aerea", ha detto il tenente generale Nikolai Oleshuk, comandante dell'aeronautica militare ucraina, all'epoca. "Solo i sistemi missilistici antiaerei, che in futuro potrebbero essere forniti all'Ucraina dai partner occidentali (sistemi come Patriot PAC-3 o SAMP-T), sono in grado di intercettare questi obiettivi aerei".

Sviluppato nell'ambito di una collaborazione tra Francia e Italia, il sistema MAMBA può tracciare 100 traiettorie e ingaggiarne 10 contemporaneamente, con un massimo di 48 missili pronti a sparare. È l'unico sistema europeo progettato per contrastare i missili balistici. Il missile Aster 30 che impiega, sviluppato da MBDA, può colpire aerei fino a 120 chilometri di distanza e missili balistici a 30 chilometri.

Nel dicembre 2022, i governi di Francia e Italia hanno concordato di fornire un sistema SAMP/T. La formazione degli operatori ucraini è iniziata nel gennaio 2023.

Un sistema ASTER 30 SAMP/T comprende un sistema di comando e controllo collegato a un radar Arabel multifunzione e fino a sei lanciatori verticali ciascuno dotato di otto missili ASTER 30. Secondo quanto riferito, Francia e Italia hanno collaborato per fornire un sistema completo.

In servizio dal 2010 con le forze armate francese e italiana, il sistema è disponibile in quantità piuttosto limitate. Il 1 ° reggimento di artiglieria aerea dell'aeronautica militare francese ha riferito di aver operato otto sistemi MAMBA nel 2022. Il 4 ° reggimento di artiglieria antiaerea dell'esercito italiano ha quattro batterie operative e una per scopi di addestramento.

Il MAMBA non è il primo contributo della Francia alla difesa aerea dell'Ucraina. Il 12 ottobre 2022, il presidente francese Emmanual Macron ha annunciato la consegna di due sistemi Crotale NG. Più vecchio e con una portata più limitata rispetto al SAMP/T, il Crotale NG può inseguire simultaneamente fino a 12 bersagli a una distanza di 18 chilometri e ingaggiarli entro 11 chilometri con uno dei suoi otto missili VT1.