L'ex ambasciatrice delle Nazioni Unite ed ex governatrice della Carolina del Sud Nikki Haley si candida per la Casa Bianca. Scenderà in campo nelle primarie per la corsa alla presidenza degli Stati Uniti nel 2024, e sarà la rivale di Donald Trump.

La Haley cercherà voti tra le donne e le minoranze etniche. Serve un cambio generazionale, ha detto. Dovrà probabilmente affrontare una dura concorrenza: tra i papabili futuri candidati ci sono, oltre al governatore della Florida Ron DeSantis, l'ex segretario di stato Mike Pompeo e l'ex vice presidente Mike Pence.

Chi è Nikki Haley

51 anni, repubblicana, ex governatrice del South Carolina era stata nominata ambasciatrice all'Onu proprio da Donald Trump. "Occorre una nuova generazione di dirigenti", ha dichiarato nel suo messaggio di candidatura.

"I repubblicani hanno perso il voto popolare in sette su otto elezioni presidenziali, questo deve cambiare" ha aggiunto.

La Haley aveva fatto sapere che non si sarebbe candidata se il tycoon non fosse tornato in gara per la Casa Bianca. Poi tutto è cambiato. La Halley ha difeso e attaccato Donald Trump. Lo ha lodato per il suo impegno in campo internazionale ma lo ha criticato pesantemente, dopo l'assalto dei trumpiani al palazzo del Congresso del 6 gennaio 2021, quando disse che il tycoon "sarebbe stato giudicato duramente dalla storia".

I sondaggi

Secondo l'ultima rilevazione Reuters-Ipsos tra elettori repubblicani registrati, Trump guida col 43%, seguito con il 31% dal governatore della Florida Ron DeSantis, che però non ha ancora annunciato la propria candidatura. Nikki Haley, invece, è ferma al 4%. Ma tutto può cambiare.