Incidenti alla finale di Champions 2022: "UEFA responsabile"

"Mai più incidenti simili". Il Liverpool alla UEFA: "Intervenga con misure concrete"

Il Liverpool ha chiesto alla UEFA di adottare misure concrete per evitare ulteriori fallimenti nel garantire la sicurezza negli stadi. L'intervento del club britannico arriva all'indomani della pubblicazione un rapporto indipendente, che imputa gli incidenti intervenuti alla finale di Champions League dello scorso anno tra Real Madrid e Liverpool, a UEFA, Federcalcio francese e questura della città di Parigi che ospitava l'incontro.

"Sfiorato il disastro. La responsabilità principale è della UEFA"

Alla UEFA il rapporto imputa la "responsabilità primaria" per le mancanze che hanno portato a "sfiorare un disastro" allo Stade de France lo scorso maggio. "Anche se è ragionevole delegare le questioni di sicurezza - si legge - non ne consegue che fosse esonerata dalla sua responsabilità. La UEFA ha svolto un ruolo centrale nell'organizzazione dell'evento e avrebbe dovuto monitorare, supervisionare e contribuire anche agli aspetti legati alla sicurezza".

Critiche anche a Questura e Federcalcio francese: "Responsabili per gli assembramenti"

Il rapporto critica anche la questura e la Federcalcio francese (FFF), a cui erano stati delegati alcuni aspetti organizzativi dopo che la partita era stata riassegnata alla Francia, dopo esser stata ritirata da San Pietroburgo, a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. In particolare vengono identificate delle**"carenze di comunicazione" in merito ai trasporti**, che hanno portato alla creazione di colli di bottiglia all'arrivo dei supporter.

Smentito il Ministro degli interni francese: "Sui biglietti falsi, cifre gonfiate per sviare le responsabilità"

Nel mirino anche "l'inappropriato ricorso a gas lacrimogeni" per disperdere l'alto numero di tifosi britannici, che il Ministro dell'interno francese, Gérald Darmanin, aveva accusato di essere sbarcati in massa, con dei biglietti falsi. Una versione tuttavia contestata dal rapporto, che ha denunciato la totale "assenza di prove" e sostenuto che le cifre fornite dalle autorità francesi fossero "false" e "gonfiate ad arte" per "sviare la responsabilità dei fallimenti operativi".

Alla pubblicazione del rapporto, coordinato dall'ex ministro portoghese dello sport, Tiago Brandao Rodrigues, la UEFA ha replicato, ribadendo le sue "scuse" ai tifosi e **promettendo di adottare i "cambiamenti appropriati"**per attuare le raccomandazioni degli esperti.