Terremoto, 12mila vittime tra Turchia e Siria

Sono già 12mila le vittime del terremoto, che ha distrutto intere città in Turchia e in Siria. Tra le macerie si continua a scavare, in una corsa disperata contro il tempo, alla ricerca di sopravvissuti. Diversi bambini sono stati salvati. Ma il bilancio si aggrava: intere famiglie restano rimaste intrappolate e, per soccorrerle, squadre specializzate sono arrivate da ogni parte del mondo.

"Non si riesce ancora a trovare Angelo Zen, l'imprenditore veneto che risulta irrintracciabile a Kahramanmaras. E non riusciamo a rintracciare una famiglia italiana di origini siriane, tre adulti e tre minori che si trovavano ad Antiochia", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1 della sera.

Colpiscono le immagini di madri con bambini che piangono in strada e accendono il fuoco, cercano di riscardarsi avvolte nelle coperte, ma avvertono il gelo nel cuore: ognuna ha perso una persona cara. E, con il passare delle ore, spera di ritrovare almeno il suo corpo.

Non bastasse, la terra trema ancora.