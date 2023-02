Il Qatar è una nazione con una grande passione per la lettura. Nel Paese ci sono decine di biblioteche e librerie e stanno nascendo nuove iniziative per fa appassionare alla lettura persone di tutte le età, ovunque si trovino. Lettura e istruzione sono tra i pilastri del piano di sviluppo del Qatar Vision 2030, lanciato nel 2008. A contribuire a questo obiettivo è Qatar Reads, una campagna di lettura su scala nazionale. L'obiettivo è fornire ai bambini, in ogni fase della loro vita, gli strumenti per potenziare la propria mente attraverso i libri.

"Il programma di lettura per famiglie è uno dei programmi di punta di Qatar Reads - dice Nada Bahzad, responsabile dello sviluppo dei programmi di Qatar Reads -. È il più grande, con oltre 1.100 bambini iscritti. L'obiettivo principale era quello di incoraggiarli a leggere e di selezionare i libri più adatti ad ogni fascia d'età, coinvolgerli con temi diversi ogni mese. Ogni mese gli mandiamo a casa due libri, in inglese, arabo o bilingue. Gli mandiamo un foglio con il programma e un fumetto basato su un tema specifico ogni mese".

Il programma è relativamente nuovo, ma sta già ottenendo risultati positivi con benefici a lungo termine. "Abbiamo riscontrato un forte aumento del numero di bambini che amano la lettura - dice Bahzad -. È un'abitudine quotidiana. È diventata un'attività familiare che coinvolge i genitori e i fratelli. Non coinvolgiamo solo i bambini, ma l'intera comunità. Gli stiamo mostrando come la lettura sia la chiave per un futuro prospero".

I club del libro sono un'altra iniziativa, a cadenza mensile, che incoraggia la lettura. Ma in questo caso sono rivolti agli adulti. Un gruppo di donne ha dato vita al gruppo di lettura The Reading Malikats, ovvero Le regine della lettura. La fondatrice Tracy George ha creato il gruppo per facilitare il suo ambientamento in una nuova città.

Una riunione del club The Reading Malikats a Doha Euronews

"Quando sono arrivata a Doha, ho iniziato a chiedere in giro dove fosse la libreria più vicina, e tutti continuavano a dire: 'Cosa?' - dice George -. Ho pensato di crearne una. Così sono andata al forum delle donne e ho chiesto se qualcuno fosse interessato. Una marea di donne mi ha detto di sì. Così ho pensato: 'Ok, facciamolo'".

Legate dall'amore per i libri, le Reading Malikats si incontrano una volta al mese per condividere i loro pensieri su un libro che hanno scelto di leggere collettivamente. I club del libro stanno diventando sempre più popolari in Qatar. Gli incontri si tengono spesso nei caffè di Doha. "Nella società di oggi le persone tendono a leggere più i social media che i libri - dice Christine Lang, membro di The Reading Maliktas -. Quindi, credo che quelli di noi che amano leggere libri, dovrebbero incoraggiare gli altri a leggerli. Si entra in un universo, quello dell'autore, e si è incoraggiati a interpretare, a pensare. La lettura è un modo sorprendente e attivo di capire il mondo.

Scrivere per combattere i propri demoni

Kummam Al Maadeed è una delle scrittrici di cui probabilmente si discuterà in futuro in un club del libro. È la prima scrittrice di libri fantasy in lingua inglese del Qatar. L'abbiamo incontrata per parlare dei mondi magici che crea per affrontare le sue difficoltà personali: la scrittrice parla molto apertamente di salute mentale e ha confessato di soffrire di depressione. Il suo primo romanzo, "La rosa perduta", parla di questo. Perché ha deciso di scriverne?

"Dovevo tirare fuori questa storia. Mi sono divertita a scriverla - dice Al Maadeed -. Ma avevo paura di pubblicarla e che la gente sapesse cosa mi passa per la testa. Poi ho pensato: 'Farò uscire il libro, deve uscire. Aiuterò le persone, perché sapere di avere la depressione mi ha aiutato: sapere che c'era qualcosa di sbagliato e sapere come risolverlo mi ha cambiato la vita'. La conoscenza è potere. Volevo trasmettere questo alle persone".

Kummam Al Maadeed è la prima scrittrice di libri fantasy in lingua inglese del Qatar Euronews

In che modo i mondi magici che crea le danno il coraggio di affrontare i suoi demoni? "Se soffri di depressione, puoi immaginarla come una creatura, come un gatto o qualcosa del genere - dice Al Maadeed -. Ci puoi parlare. In qualche modo la umanizzi. Quindi è più facile affrontarla. È sempre l'ignoto a spaventare le persone. È qualcosa con cui ho convissuto. Leggendo libri, soprattutto Harry Potter, Il Signore degli Anelli e opere simili, ho scoperto che è uno strumento vero e proprio. Quindi, perché non fare delle mie storie uno strumento per aiutare le persone? Uno dei momenti più belli della mia carriera è stato quando una delle mie lettrici adolescenti è venuta da me e mi ha detto: 'Mi hai aiutato ad affrontare la mia depressione'. E io ho pensato: qesto è il mio scopo".

Come pensa che si possa affrontare meglio il problema della salute mentale in questa regione? "Penso che sia cambiato molto rispetto a quando frequentavo l'università, intorno al 2008-2009 - dice Al Maadeed -. Più si sa, meglio ci si sente. Ad esempio, se hai un'influenza o qualcosa del genere, se non sai se si tratta di Covid o di una semplice influenza stagionale, non saprai che tipo di medicina ti serve. Lo stesso vale per la salute mentale. Più la normalizziamo, più diciamo che tutti ne possiamo soffrire, più possiamo ottenere l'aiuto di cui abbiamo bisogno".

La prima donna editrice del Qatar

Scrivere una storia è una cosa, pubblicarla è un'altra. Siamo venuti alla Roza Publishing House per scoprire i segreti dell'editoria. Nel 2013 la dottoressa Aisha Jassim Al-Kuwari era un'autrice in cerca di un editore. Dieci anni dopo dirige Roza Publishing House, una casa editrice che sostiene gli autori locali.

"La nostra comunità è quella per cui pubblichiamo questi libri - dice Al-Kuwari -. Una delle sfide è la continuità e il sostegno che ci consenta di continuare a raggiungere questi obiettivi". La prima casa editrice privata del Paese spera di arricchire la vita culturale sostenendo gli autori locali, presentando una gamma diversificata di libri arabi e promuovendo l'importanza della lettura.

Al-Kuwari ha aperto la Roza Publishing House nel 2017, diventando così la prima editrice donna del Qatar. Una responsabilità che non prende alla leggera. "La casa editrice Roza è stata lanciata nel nome della gioventù e ha iniziato ad alimentare la biblioteca araba e quella mondiale con voci arabe - dice Al-Kuwari -. Lavorare nel campo dell'editoria e della produzione di libri è molto difficile, ma noi continuiamo. Il nostro obiettivo è che il mondo legga quello che viene scritto in Qatar". La Roza Publishing House ha già pubblicato più di 200 libri arabi e spera di incoraggiare altri autori locali a prendere in mano la penna.