Cruciali per mobilità elettrica e decarbonizzazione le batterie al litio sono un fattore di rischio per diritti umani e ambiente. Fondamentale, per il World Economic Forum, modificare le strategie di produzione e smaltimento delle batterie per auto elettriche.“Tagliare le emissioni e produrre tonnellate di rifiuti è una vittoria di Pirro”, sentenzia l’ONG Environmental Coalition of Standards. Ce lo spiega Rita Tedesco, Head of energy transition di Environmental Coalition of Standards: “Il riciclaggio delle batterie, al momento, non è economicamente attrattivo né per i produttori, né per gli specialisti del settore, perché risulta molto più caro dell’estrazione da zero di nuove materie prime.”

Le complicanze del processo

Processo ancora particolarmente energivoro, il riciclaggio consente inoltre al momento un recupero ancora molto parziale dei componenti delle batterie. Per questo, nell’ambito del progetto europeo Stardust, un’azienda spagnola punta sul recupero di quelle ormai inutilizzabili dalle auto. Ricondizionando delle batterie di seconda mano, eliminiamo anzitutto l’impatto ambientale del processo produttivo tentiamo un approccio del tutto circolare: evitiamo l’estrazione e il consumo di nuove materie prime e ottimizziamo l’uso di quelle già disponibili e lavorate” : spiega Carlos Larrea manager di BeePlanet Engineering manager.

Una svolta potrebbe arrivare dal Regolamento UE sulle batterie, atteso per il prossimo anno. Tra gli obiettivi in discussione: una soglia minima dell’80% per il riciclaggio del litio dalle batterie, entro il 2030.