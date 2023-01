Ucraina, Zelensky velatamente critico verso Germania e Stati Uniti

Su invito di Volodymyr Zelensky, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è a Kiev per "discutere degli aspetti legati alla cooperazione".

"Che sia l'anno della vittoria e della pace", ha affermato poco dopo aver messo piede sul suolo ospitante.

In collegamento video al World Economic Forum di Davos, il presidente ucraino non risparmia una velata critica a Germania e Stati Uniti, rei di aver esitato ad inviare carri armati a Kiev.

"Non siamo in grado di bloccare il nemico - dice il presidente - ciò richiede un'arma specifica, i partner ce l'hanno, anche questo è molto importante.

Non stiamo inventando un deficit che non esiste e chiediamo di fare qualcosa con urgenza: questo non è l'inizio del Covid, quando tutti cercavano un vaccino.

C'è un vaccino contro la tirannia russa, contro quest'arma: c'è un elenco di Paesi che ce l'hanno ed esiste un nostro elenco specifico di ciò di cui abbiamo bisogno.

Volete aiutare? Aiutate! Non parole, solo aiuti".

A poche ore dall'inizio del suo mandato, il nuovo ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha accolto a Berlino il suo omologo statunitense, Lloyd Austin, cogliendo l'occasione per rispondere indirettamente a Zelensky.

"Le armi tedesche consegnate sinora all'Ucraina - dice Pistorius - hanno dimostrato il loro valore, ad esempio obici, Gepard o il sistema di difesa aerea Iris all'avanguardia.

Insieme ai nostri partner, continueremo a sostenere l'Ucraina nella sua lotta per la libertà, l'indipendenza territoriale e sovranità".

La Svezia invierà invece il sistema di artiglieria Archer, assai richiesto in Ucraina: l'annuncio di Ulf Kristersson, primo ministro, arriva in occasione della presentazione del decimo pacchetto di aiuti da parte del governo.

A mezzo social, inoltre, il premier estone Kallas riferisce dell'invio del "più grande pacchetto di aiuti di armi pesanti, che porta gli aiuti militari estoni all'Ucraina ad oltre l'1% del PIL del Paese".

Anche la Danimarca ha approvato un nuovo pacchetto di aiuto in armi pesanti.

Venerdì è previsto tra gli alleati il primo incontro del Gruppo di contatto per la difesa ucraina, nella base aerea di Ramstein, in Germania.