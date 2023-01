A Davos, la presidente della Commissione europea esprime pieno sostegno all'Ucraina.

In un discorso tanto atteso all'incontro annuale delle élite economiche mondiali, Ursula von der Leyen lancia un messaggio che spera venga ascoltato sia in Ucraina che in Russia.

"Non ci sarà alcuna interruzione nel nostro costante sostegno all'Ucraina - dice - dall'aiutare a ripristinare elettricità, riscaldamento e acqua alla preparazione per lo sforzo a lungo termine della ricostruzione.

La Commissione sta erogando tre miliardi di euro di sostegno finanziario Ursula von der Leyen presidente della Commissione europea

Questa è la prima tranche del nostro pacchetto di sostegno da 18 miliardi per il 2023, la più grande assistenza macrofinanziaria mai realizzata nei confronti di un Paese terzo".

Gli aiuti europei sono uno dei pilastri dell'economia ucraina, divenuta uno dei principali bersagli di Mosca e fortemente indebolita dalla guerra.