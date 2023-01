Lituania, esplosione in un gasdotto: evacuato un villaggio

Esplosione in un gasdotto in Lituania. Un incidente "tecnico" avrebbe provocato l'incendio con fiamme alte fino a 50 metri che hanno reso necessaria l'evacuazione di un vicino villaggio. Secondo l'emittente pubblica Lrt, che ha diffuso le immagini e ricostruito quanto accaduto, non ci sono feriti. A intervenire i vigili del fuoco per tentare di spegnere le fiamme, alte fino a 50 metri e visibili a diversi chilometri di distanza. L'operatore Amber Grid ha immediatamente chiuso le condotte trasportano il gas dalla Lituania alla Lettonia.