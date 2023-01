Blocco voli negli Stati Uniti: disagi per milioni di passeggeri

Ritardi e cancellazioni di migliaia di voli negli Stati Uniti a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration che ha portato l'autorità aeronautica statunitense a decidere mercoledì un blocco senza precedenti di tutti i voli nel paese, durato ore.

In totale sono circa diecimila i voli, in partenza o in arrivo, ad aver subito variazioni.

Nonostante il traffico sia ripreso, ulteriori ritardi sono previsti nei prossimi giorni con disagi per milioni di passeggeri, come spiega una turista: “Al telefono mi hanno detto che è la stessa situazione dell’11 settembre, il blocco totale degli aerei. E questo ha immediatamente innescato qualcosa nella mia testa perché io ho volato proprio la mattina dell’11 settembre. Quindi il mio il primo pensiero è stato quello di raggiungere l’aeroporto il più velocemente possibile”.

Il presidente Joe Biden ha chiesto al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti di condurre un’indagine completa sulle cause del malfunzionamento.

Ad andare in tilt è stato il sistema informatico dei piloti. La Casa Bianca ha detto che non ci sono prove che dietro al guasto ci sia un attacco hacker.