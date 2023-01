Stati Uniti, Kevin McCarthy eletto speaker della Camera

Kevin McCarthy è stato eletto speaker della Camera americana alla 15esima votazione. Il repubblicano ha ottenuto i 216 voti necessari a guidare la House alla fine di una serata drammatica, caratterizzata da momenti di tensione. Una elezione molto sofferta, che ha messo sotto gli occhi di tutti le fortissime divisioni interne presenti tra le varie correnti dei Repubblicani, divisi tra pro e anti-Trump.

Per essere eletto, McCarthy ha dovuto infatti impegnarsi ad ampie concessioni nei confronti del'ala più radicale del partito, i cui voti erano necessari per ottenere l'elezione. Compromessi che rischiano di rendere la posizione del neoeletto speaker fragile già prima dell'inizio del suo mandato.

In particolare, McCarthy avrebbe promesso un taglio alle spese per la difesa da 75 miliardi di dollari, proprio nel giorno in cui l'amministrazione di Joe Biden ha annunciato un nuovo ingente pacchetto di armi da 3 miliardi di dollari all'Ucraina.