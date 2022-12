È salito ad almeno 28 morti il bilancio aggiornato del maltempo negli Stati Uniti. Lo riporta il sito Nbc precisando che i decessi sono avvenuti in Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado e Michigan. Migliaia i voli cancellati.

Il peggio dovrebbe essere alle spalle, ma il Natale è andato così oltreoceano, sferzato da una tempesta invernale senza precedenti con neve ghiaccio e la colonnina di mercurio scesa di oltre 20 gradi sotto lo zero.

Le prime immagini del video qui sopra si riferiscono a Buffalo, città dello Stato di New York che ha registrato le peggiori conseguenze dell'eccezionale ondata di maltempo. Ma da Est a Ovest passando per gli Stati del Midwest, e arrivando fino in Florida e Texas è stata quasi l'anticamera dell'inferno.

Anche a Cleveland, ma nonostante tutto in uno stadio ripulito dalla neve si è tenuta la partita di football.

Almeno 28 i morti ( secondo l'ultimo bilancio aggiornato in tarda mattinata) per incidenti stradali, circa 20 mila i voli annullati nello spazio di 4 giorni e ancora mezzo milione di americani senza corrente elettrica e riscaldamento.

Le società elettriche di molti Stati hanno fatto appello a risparmiare energia: con il freddo la domanda è infatti esplosa e il rischio è di non riuscire a soddisfarla. In Tennessee sono stati decisi dei brevi blackout a rotazione per ridurre i consumi.

Le autorità locali invitano comunque i cittadini a restare in casa. E pazienza se è Natale. Domani sarà comunque un altro giorno.