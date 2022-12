Charles Sobhraj, "il serpente" è libero

È uno dei serial killer più efferati della storia moderna. Charles Sobhraj, di nazionalità francese è stato liberato dopo 20 anni in una prigione nepalese. Sull'aereo che lo riportava a Parigi ha detto di "sentirsi bene e voler portare in tribunale lo stato nepalese per crimini contro l'umanità". Condannato all'ergastolo è stato liberato perché in Nepal la massima pena è 20 anni.

Si tratta di una storia che ha dell'incredibile. Il suo personaggio è stato protagonista di una serie di grandissimo successo su Netflix.

Sobhraj ha agito dagli dal 1963 al 1976 in Estremo Oriente, là dove figli della ricca borghesia occidentale e statunitense andavano a cercare se stessi. Spacciandosi per sedicente commerciante di gemme preziose ha circuito molti turisti occidentali in visita a Bangkok, sottraendo loro documenti e denaro. Molti di loro li ha uccisi. Almeno 20 le vittime di Sobhraj che aveva trascorso anche degli anni in prigione in India. A 78 anni continua a dimostrare una personalità borderline e non si è mai detto pentito dei crimini commessi