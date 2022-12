Per Tamara Rivera è un giorno speciale per Tamara. Con il suo taxi accoglierà a bordo clienti particolari. Ovvero anziani che non riescono più ad uscire soli. Li porterà in giro per tutta Madrid, gratis, per mostrare loro le illuminazioni e gli addobbi natalizi. Un’iniziativa benefica conosciuta come Taxiluz.

“Un momento di grande emozione per loro e anche per noi tassisti. E’ bellissimo vedere i volti felici che hanno questi anziani quando andiamo a prenderli. Hanno i vestiti delle feste, tutti eleganti”, racconta Tamara.

Adolfo e Lucía sono amici e vicini di casa. Fanno parte dei circa 900 anziani che trascorreranno un giorno indimenticabile nella capitale spagnola. Molti vivono in periferia e in centro non ci vanno quasi mai. Non hanno l’auto e prendere i mezzi spesso è difficoltoso.à

Il progetto Taxiluz è nato a Madrid nel 2017. Hanno sempre aderito solo una ventina di tassisti. Quest'anno invece il numero dei taxi volontari è aumentato. Sono più di duecento per un'iniziativa che ha coinvolto 12 città del Paese.

Chi ha aderito lo ha fatto per donare un po’ di felicità a chi anche a Natale si sente solo. Per qualche ora niente corse a pagamento. Preferiscono appoggiare una buona causa.

Lucía, Adolfo e Tamara iniziano la loro passeggiata in taxi di due ore per le vie principali di Madrid, tutte illuminate della capitale, una novità per gli anziani. Una vera meraviglia, dicono i due fortunati amici. Al termine del tour, l'organizzazione Taxiluz dona loro un regalo. Un’altra sorpresa. Un modo per rendere le feste e la magia del Natale indimenticabile.