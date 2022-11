"L'Italia è in prima fila nelle sfide della Nato.

L'Alleanza è indispensabile per la sicurezza e la prosperità delle nostre nazioni, senza sicurezza non c'è e non ci può essere crescita per le nostre società e, ovviamente, dobbiamo insieme difendere i comuni valori della nostra identità occidentale. Ed è quello che siamo impegnati a fare. In un contesto in cui la pace non è qualcosa che possiamo dare per scontato, ma per cui dobbiamo lavorare e che ci impone di difenderci efficacemente.

Siamo una nazione seria e leale e lo abbiamo dimostrato e continueremo a dimostrarlo".