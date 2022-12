Il Cremlino svela Avangard. L'Ucraina conta i danni delle ultime bombe

Il Ministero della Difesa russo ha comunicato l'entrata in servizio definitiva di "Avangard", il sistema di missili balistici intercontinentale dispiegato, nella regione di Orenburg, negli Urali meridionali. "Avangard" era stato presentato a marzo 2018 dal presidente Vladimir Putin, che spiegava come questi missili fossero in grado di volare attraverso gli strati densi dell'atmosfera fino a una velocità di 32.000 chilometri orari.

L'annuncio arriva dopo un attacco mirato ad alcuni siti strategici essenziali per la consegna delle armi dell'Occidente a Kiev. Secondo il ministero della difesa tutti i siti designati sono stati colpiti. Ai vertici militari incontrati venerdì il presidente Putin ha chiesto di avanzare proposte nel medio e lungo termine per quella che la Russia chiama ancora operazione speciale in Ucraina.

La conta dei danni

Dopo la pioggia di bombe di venerdì, le autorità locali della città di Kryvyi Rih, nel Sud del Paese, uno dei 16 missili non intercettato dai sistemi di difesa ucraini che ha interessato un condominio ha causato 4 morti, tra cui un bambino di un anno e mezzo nella città di Kryvy Rih. Il procuratore generale ucraino ha dichiarato che sono 450 i bambini morti dall'inizio della guerra.

Nel frattempo, le autorità filorusse della regione orientale di Lugansk hanno accusato le forze ucraine di aver sparato con l'artiglieria contro due insediamenti, uccidendo otto persone e ferendone altre 23.

La Russia continua con la tattica dei raid alle infrastrutture energetiche, esponendo milioni di civili al freddo e costringendoli a restare al buio. L'operatore nazionale di energia elettrica Ukrenergo ha affermato su Facebook che "con questa nuova ondata di bombardamenti potrebbe essere necessario più tempo di prima per ripristinare l'elettricità".

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitchko, ha dichiarato che i danni alle infrastrutture energetiche hanno causato "interruzioni delle forniture idriche in tutte le zone della capitale" e che se solo un terzo dei residenti nella capitale ha acqua e riscaldamento, circa il 40% è servita da corrente elettrica. Nella regione della seconda città del Paese, Kharkiv, le autorità hanno annunciato nella serata di venerdì che l'energia elettrica è stata ripristinata. Nell'oblast di Kherson un uomo che si trovava in macchina è morto durante un bombardamento. Nella cittadina di Stepanivka un centro anziani è stato colpito, ma senza causare danni a persone.