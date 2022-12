Gli USA vogliono tornare in Africa. Vertice a Washington

Gli Stati Uniti vogliono tornare a essere punto di riferimento condizionante per i destini del continente africano, e il vertice di tre giorni in corso a Washington punta a ridurre lo spazio di manovra, e di influenza, ad attori come Cina e Russia.

Promosso dal Dipartimento di Stato, il summit riunisce i rappresentanti di alcuni paesi africani, coi quali, come afferma il vice segretario di Stato Ervin Massinga, gli USA intendono parlare del futuro del continente, il piu povero del pianeta, ma tra pari.

Per finanziare quello che viene definito "un nuovo rapporto" tra USA e Africa, il presidente Biden ha promesso nei giorni scorsi di destinare un fondo di 55 miliardi di dollari da investire nel continente in tre anni.