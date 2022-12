Tre bambini di otto, 10 e 11 anni sono morti dopo la caduta in un lago ghiacciato a Solihull, Inghilterra centrale. Un quarto, di sei anni, è in condizioni critiche dopo l'incidente avvenuto domenica sera a Babbs Mill Park. I bambini stavano giocando sul lago quando il ghiaccio si è rotto e sono piombati nell'acqua gelida. Quando sono stati soccorsi le loro condizioni erano già gravissime. I bambini recuperati in arresto cardiaco erano stati sottoposti alla rianimazione cardiopolmonare e portati negli ospedali della vicina Birmingham.

Le parole della polizia

"Le segnalazioni fatte non corrispondono ai bambini che sono stati salvati dal lago ieri. Ma bisogna essere sicuri al 100% che non ci sia più nessun altro, soprattutto sott'acqua. Per questo continueremo le ricerche durante la giornata fino alla certezza che sotto non c'è proprio più nessuno": ha detto in un veloce breefing il portavoce della polizia delle West Midlands Richard Harris.

Segnalazioni da verificare

Secondo alcune testimonianze potrebbero essere cadute in acqua fino a sei persone. Il comandante dei locali vigili del fuoco, Richard Stanton, ha dichiarato che "data la temperatura dell'acqua, la morte sopraggiunge in brevissimo tempo". Il Regno Unito è stato colpito da un'ondata di gelo con forti precipitazioni nevose: sono state registrate temperature fino a -15 gradi in Scozia.