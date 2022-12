Francia in semifinale. Si arrende l'Inghilterra

Due rigori a favore non sono bastati all'Inghilterra per avere ragione della Francia ai mondiali in Qatar. Galletti in semifinale contro il Marocco dopo aver sconfitto gli inglesi per due reti ad uno. Tchouameni e Giroud regalano il successo alla squadra di Deschamps. In mezzo Harry Kane, passato da essere eroe a responsabile dell'eliminazione. Segna il primo rigore. Sbaglia il secondo e manda alle stelle il sogno mondiale.

Nell'altro quarto di finale il Marocco ha sconfitto il Portogallo. Al 43’ En Nesyri sfrutta un errore di Diogo Costa e segna il gol-partita. Lusitani arrivati per l'ennesima volta con grandi speranze e per l'ennesima volta, malgrado una compagine zeppa di campioni, tornano a casa. Stavolta persino Ronaldo è in lacrime. Per lui era l'ultimo mondiale. Marocco forse operaio, ma che entra nella storia come prima squadra africana a una semifinale del mondiale.