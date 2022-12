Lutto nel mondo del cinema. L'attrice di "**Cheers"**e "Senti chi parla'", Kirstie Alley è morta all'età di 71 anni. È con un post sui canali social, che la famiglia ha comunicato la triste notizia. La star ha combattuto contro un cancro, scoperto solo da poco tempo.

Kirstie Alley era nata in Kansas nel 1951 e la sua carriera cinematografica era iniziata nel 1982 con “Stark Trek II”, seguito poi da “Blind Date”. Nel 1991 conquista il suo primo Emmy per il ruolo di Rebecca nella sitcom “Cheers” (in Italia “Cin cin”). Il secondo Emmy arriva nel 1994 con “La madre di David”. Indimenticabile il ruolo di Mollie nella trilogia “Senti chi parla”, “Senti chi parla 2” e “Senti chi parla adesso!” insieme al collega John Travolta nel ruolo di James.

Un male incurabile

La notizia della scomparsa di Kirstie Alley è stata data dai suoi figli con un messaggio divulgato sui canali social dell’attrice: “A tutti i nostri amici in tutto il mondo, con tristezza vi informiamo che la nostra incredibile, forte e amorevole madre ci ha lasciati dopo una battaglia contro il cancro, scoperto solo recentemente”, si può leggere nel post pubblicato insieme a una dell’attrice, sorridente. Il post continua: “È stata circondata dalla sua famiglia e ha combattuto con grande forza, lasciandoci con la consapevolezza della sua infinita voglia di vivere e per qualsiasi avventura fosse davanti a lei. Per quanto iconica fosse sullo schermo, lei era perfino più incredibile come madre e nonna”.