Una passeggiata di salute quella del Brasile agli ottavi di finale di Qatar 2022. La selezione verdeoro travolge la Corea del Sud chiudendo di fatto i conti al 36esimo, con un netto 4-1. Vinícius Jr. apre le marcature 7 minuti dopo il fischio di inizio su assist del rientrante Neymar, che raddoppia poco dopo su rigore, per fallo di Jung Woo-Young. Richarlison, che si era guadagnato il tiro dagli 11 metri, continua a lasciare il segno su questi Mondiali, firmando il 3-0, mentre a calare il poker è l'ex rossonero Paquetá. Inutile la rete di Seung-Ho Paik nella ripresa.

Il Brasile affronterà la Croazia ai quarti, dopo che i finalisti del 2018 hanno battuto il Giappone ai calci di rigore. Dopo il primo gol di Daizen Maeda, Ivan Perisic ha pareggiato i conti, trascinando la partita ai tempi supplementari. Il Giappone ha sconvolto il suo girone, battendo la Germania e la Spagna, ma la sua magica corsa è giunta al termine. La Croazia è ora imbattuta in 10 delle sue ultime 11 partite di Coppa del Mondo, l'unica macchia risale a quattro anni fa, quando perse contro la Francia in finale. Ora si prepareranno per la partita di venerdì con il Brasile, all'Education City Stadium di Doha.