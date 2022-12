Qatar 2022: Olanda e Argentina ai quarti di finale

L'Olanda è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale del Mondiale in Qatar, grazie al successo allo Stadio Internazionale Khalifa di Doha sugli Stati Uniti. 3-1 il risultato per gli Oranje di Louis Van Gaal al 90esimo. Ad aprire lo score al decimo minuto di gioco è l'attaccante del Barcellona Memphis Depay, con Daley Blind che raddoppia poco prima dell'intervallo. La nazionale statunitense accorcia le distanze nella ripresa, grazie ad Haji Wright, ma ci pensa il difensore nerazzurro Denzel Dumfries a chiudere definitivamente i giochi all'81esimo.

Ai quarti gli olandesi se la vedranno con l'Argentina. L'11 di Lionel Scaloni passa agevolmente il turno all'Ahmed bin Ali di Al Rayyan, battendo l'Australia con 2-1. A segno per i sudamericani il solito Messi, che la mette dentro al primo tiro in porta dell'Albiceleste e ad Alvarez. Un autogol di Fernandez non guasta la festa argentina. Le due nazionali si sfideranno a Losail il 9 dicembre, per un posto in semifinale.