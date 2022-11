Democrazie a rischio? Ecco gli strumenti per tutelarle secondo Idea

La spinta della democrazia si sta consumando in tutto il mondo, secondo un nuovo rapporto di Idea l'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale.

I risultati mostrano che in più paesi ci sono derive autoritarie. Un quadro desolante che non vale solo per Paesi giovani e fragili, ma anche per nazioni di lunga data come l'India o gli Stati Uniti.

L'Europa mostra uno stato di salute in generale soddisfacente e Paesi come Slovenia e Moldova hanno fatto notevoli progressi. Tuttavia gli standard democratici anche nel Vecchio Continente tendono a un appiattimento verso il basso. Questo vuol dire che non sempre si registrano dei progressi e questo spiega anche il ritorno di alcune idee radicali.

Per il segretario generale di Idea Kevin Casas- Zamora, tale insoddisfazione si manifesta in atteggiamenti politici molto stridenti che trovano il proprio capro espiatorio in alcune parti della popolazione e abbracciano in particolare il messaggio dei partiti di estrema destra

La libertà di stampa come libere elezioni e equilibrio restano gli strumenti per la tenuta democratica di una società. Ma il patto democratico deve essere rinnovato attraverso iniziate cittadine, assemblee attivismo giovanile".

Gli esempi di democrazia sotto schiaffo o minacciata o assolutamente mancante sono all'ordine del giorno. Il rapporto insiste sul fatto che bisogna rimanere vigili perché la democrazia resta fragile e non in miglior salute rispetto agli anni Novanta del secolo scorso.