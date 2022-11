Mentre l'Europa è sconvolta dal conflitto in Ucraina i loro volti emergono dal fango di uno scavo in Toscana come un messaggio di pace tra i popoli. Ventiquattro statue di bronzo di epoca etrusca di oltre 2000 anni sono state ritrovate a San Casciano dei Bagni nel senese. Lo scavo era mirato, la scoperta è la più importante negli ultimi 50 anni di storia dell'archeologia, dal rinvenimento dei bronzi di Riace. Perché? Perché riscrive la storia degli etruschi e dell'Italia centrale: ci dice che mentre i romani erano la principale potenza del Mediterraneo e avevano ormai sconfitto gli etruschi da tempo (III secolo a.C.) , gli etruschi hanno continuato a lungo a usare la loro lingua e i loro riti in totale autonomia: a San Casciano famiglie etrusche e romane pregavano insieme i loro dei pagani in un sito sacro e allo stesso tempo deputato al benessere.

Dal fango è emerso Apollo, insieme a lui Igea, dea della salute e del risanamento.

Non solo statue, anche monete e oggetti votivi, un tesoro nascosto nel fango e nell'acqua calda della sorgente

Insieme alle statue risalenti a un periodo compreso tra il II secolo a.C. e il I d.C. , sono state trovate monete e vari altri oggetti votivi. Ci sono iscrizioni in etrusco e latino nelle vasche sacre del santuario nelle quali si presume si effettuassero immersioni rituali: lì si cercava, proprio come nelle attuali spa, il benessere del corpo.

I bronzi raffigurano divinità e poi fanciulli, matrone, presumibilmente i devoti. Sono stati trovati anche altri oggetti: rappresentazioni di parti anatomiche (orecchie, intestino) forse quelle per le quali veniva chiesta una cura.

È una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo Jacopo Tabolli Coordinatore degli scavi per l'università per stranieri di Siena

"Una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo", dice Jacopo Tabolli, coordinatore per gli scavi per l'università per stranieri di Siena. "Mentre c'era una guerra fuori dal santuario, etruschi e romani pregano insieme intorno alla vasca sacra. Le statue hanno iscrizioni alla divinità della fontana, e ci sono iscrizioni in latino e in etrusco. Si tratta di capolavori dell'antichità che aggiungono e aprono un nuovo capitolo nella toreutica e dei riti sacri nel periodo degli etruschi e dei romani”, aggiunge Tabolli.

Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha parlato di una scoperta eccezionale.

La fine dell'area sacra risalirebbe, in base a decine di monete ritrovate in loco, addirittura al V secolo d.C. Tutto verrà musealizzato in un palazzo rinascimentale di San Casciano in attesa della costruzione di un nuovo museo in loco.