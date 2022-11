"Non possiamo accettare che la nostra attenzione non sia focalizzata sul cambiamento climatico.

Ovviamente, dobbiamo lavorare insieme per sostenere gli sforzi di pace e porre fine a tremende sofferenze.

Ma il cambiamento climatico è su una linea temporale diversa e su una scala diversa. È una questione determinante della nostra epoca. È la sfida centrale del nostro secolo.

È inaccettabile, oltraggioso e autolesionista metterlo in secondo piano. In effetti, molti dei conflitti odierni sono legati al crescente caos climatico.

E la guerra in Ucraina ha messo in luce il profondo rischio della nostra dipendenza dai combustibili fossili".