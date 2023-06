Di Euronews

In meno di un anno gli apicoltori statunitensi hanno perso metà degli alveari. Parassiti e cambiamento climatico i responsabili. La specie è essenziale per la produzione alimentare

Negli Stati Uniti è in corso una cospicua moria d'api. In meno di un anno gli apicoltori statunitensi hanno perso più della metà dei loro alveari, afferma una ricerca condotta dalle università del Maryland e di Auburn.

Per correre ai ripari hanno dovuto ricorrere a tecniche costose, come l'acquisto di nuove api regine e la costruzione di nuove arnie. E solo per questo le perdite non sono state più ingenti.

Secondo gli studiosi la moria è dovuta a infezioniparassitarie, pesticidi e cambiamentoclimatico. Le api sono una specie fondamentale per l'equilibrio degli ecosistemi, dall'impollinazione dipende gran parte delle reti alimentari terrestri.