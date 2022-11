Anche il G7 dei ministri degli esteri che si è tenuto a Muenster (Germania) ha visto l'Ucraina come tema cardinale oltre alle sfide globali di una congiuntura internazionale poco favorevole dal punto di vista socio-economico. Il segretario di Stato USA Antony Blinken ha affrontato anche il futuro delle relazioni Washington Berlino.

La responsabile della diplomazia tedesca Annalena Baerbock ha evocato le necessità della popolazione ucraina che ha bisogno di generatori, sistemi di riscaldamento, moduli abitativi, depuratori, pompe dell'acqua e impianti sanitari. Stando alle richieste che sono venute dal ministero degli Esteri di Kiev.

Abbassare il prezzo del petrolio

AL G7 è stato inoltre chiesto ai paesi petroliferi di aumentare la produzione per contribuire a ridurre i prezzi, un mese dopo che l'OPEC+ ha deciso di ridurre drasticamente la sua produzione. L'aumento della produzione dovrebbe aiutare a "diminuire la volatilità dei mercati energetici" causata dalla guerra in Ucraina. I paesi del G7 hanno pianificato da tempo l'attuazione di un tetto massimo del prezzo del petrolio russo volto a privare Mosca di una fonte chiave di denaro per la sua guerra in Ucraina, nonché a raffreddare i prezzi dell'energia. L'Australia ha recentemente aderito al G7 e all'Unione Europea per sostenere la mossa. Ma il lavoro per imporre un limite si è trascinato per mesi poiché gli alleati occidentali hanno lottato per costruire una più ampia coalizione di sostegno. Mentre gli Stati Uniti hanno già imposto un embargo sul petrolio russo e l'UE vieterà la maggior parte delle importazioni da dicembre, altri paesi hanno mantenuto legami economici con Mosca.