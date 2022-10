La strage di Halloween. A Seul oltre 150 morti per la calca

Almeno 151 persone sono state uccise e altre 82 sono rimaste ferite, per la pressione della folla di migliaia di giovani che stavano festeggiando Halloween a Seul, in Corea del Sud. Secondo il capo dei vigili del fuoco di Yongsan, a morire o a rimanere feriti sono stati soprattutto adolescenti e ventenni. Tra i morti ci sono 19 stranieri, la cui nazionalità non è stata resa nota immediatamente. Il bilancio delle vittime potrebbe salire ulteriormente, poiché tra gli 82 feriti, 19 sono in gravi condizioni.

Il governo della capitale metropolitana di Seul ha comunicato di aver ricevuto 355 segnalazioni di persone scomparse in circostanze legate alla tragedia. "Prima dell'incidente, c'erano così tante persone che venivano spinte e anch'io sono rimasto intrappolato nella folla e all'inizio non riuscivo ad uscirne. Presentivo che stesse per accadere qualcosa di grave", racconta un testimone.

La strage ha destato profonda impressione in tutto il paese e lo stesso presidente Yoon Suk Yeol si è rivolto ai cittadini. "Come responsabile della vita e della sicurezza della popolazione, in quanto presidente, sono affranto molto triste. Il governo proclamerà un periodo di lutto nazionale a partire da oggi, fino a quando la gestione delle conseguenze non si sarà stabilizzata, e avrà lasciato il posto alle iniziative necessarie per la loro gestione".

Parallelamente ai soccorsi si stanno svolgendo anche le indagini per accertare cosa sia effettivamente accaduto prima che si scatenasse la tragedia. Alcuni media locali hanno ipotizzato che il movimento inconsulto della folla sia stato causato dalla presenza di una celebrità, che avrebbe attirato l'attenzione delle migliaia di persone presenti.