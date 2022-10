In Russia, alla guerra, ci vanno soprattutto i più poveri

Il sindaco di Mosca ha annunciato di aver raggiunto la quota di coscritti per la guerra in Ucraina. Oltre alla capitale, anche le autorità di più di 30 regioni russe hanno affermato di aver rispettato le loro quote di progetto. Non è chiaro tuttavia quanti militari siano stati inviati a combattere da Mosca e da altre grandi città russe, dove c'era stata una forte resistenza alla leva. I numeri delle quote non sono stati resi pubblici. Alcuni sperano ancora di salvarsi.

Ai coscritti non resta che pregare

Così un uomo che spera di riuscire a restarea casa assieme alla famiglia: “Dovevo presentarmi oggi alle 10 del mattino. Dovevo solo venire con i documenti. Sono venuto, hanno controllato e mi hanno detto che partirò il 19 ottobre. Dopo siamo andati in un bar con la mia famiglia e abbiamo letto in internet questa notizia che la coscrizione è chiusa".

I sommersi, che dovranno partire

Chide la giornalista: “Qual è stata la tua reazione?”

L'uomo risponde: “Sinceramente ? Abbiamo iniziato a pregare”.

E i salvati, che hanno evitato il fronte all'ultimo minuto

Putin aveva annunciato quella che ha definito una mobilitazione parziale delle truppe il 21 settembre, spingendo migliaia di uomini russi a lasciare il paese in preda al panico. Funzionari della difesa avevano detto che la Russia mirava ad arruolare circa 300.000 effettivi.

La scorsa settimana Putin ha detto che circa 222.000 russi erano già stati arruolati, e 16.000 erano già operativi in Ucraina. Ha anche affermato che, nonostante le notizie e le voci diffuse, non erano state pianificate ulteriori ondate di mobilitazione. Ma pochi ci credono, persino in Russia.