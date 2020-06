C'è un nuovo sospetto nel caso di Madeleine McCann, la bimba britannica sparita nel 2007 in Portogallo dalla camera dove dormiva coi fratellini, mentre i genitori cenavano al ristorante del residence.

Si tratta di un uomo attualmente in prigione in Germania per altri reati, che all'epoca dei fatti viveva in Portogallo. Ha 43 anni, il nome non è stato reso noto da Scotland Yard , è già stato condannato per una serie di reati fra cui abusi su minori, furti in appartamenti di vacanza e in hotel e per traffico di droga.

Kate e Gerry McCann, i genitori di Maddie, hanno detto "Qualunque sia la verità, dobbiamo conoscerla per ritrovare la pace".