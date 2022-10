Elon Musk ci ripensa: pronto a comprare Twitter

Elon Musk ci ripensa e vuole acquisire Twitter. Le azioni del social dei cinguettii hanno preso il volo in seguito alle voci, diffuse dall’agenzia Bloomberg, sull’acquisto della piattaforma da parte del patron di Tesla. Il titolo è stato in rialzo del 12,7% alla Borsa di New York, per poi essere sospeso.

Musk avrebbe intenzione di procedere all’acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari, ossia allo stesso prezzo - pari 54,20 dollari ad azione - offerto prima di fare retromarcia in seguito alle polemiche sul numero degli account falsi. Il social media "non ha rispettato gli obbighi contrattuali e non ha fornito le informazioni richieste", si legge nella lettera inviata dall'avvocato del patron di Tesla all'ufficio legale della società.

Twitter lo aveva citato in giudizio per costringerlo a portare a termine l’acquisizione. La decisione di Musk arriva a due settimane dall’inizio del processo.

Per approfondire: "Compro, anzi non compro più", Musk rinuncia a Twitter