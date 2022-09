Si stanno concludendo le operazioni di voto dei "referendum" indetti nelle regioni dell'Ucraina occupate dalla Russia.

Tra coloro che hanno votato per decidere se aderire o meno alla Federazione Russa c'era anche Leonid Passchnik, leader nominato da Mosca della Repubblica Popolare di Luhansk, uno dei due territori che dal 2014 si sono rivoltati contro Kiev.

Altrove, persone descritte come "sfollate" dal Cremlino sono state trasportate in autobus in un seggio elettorale nella città russa di Ekaterinburg

Anche a Mosca alcuni filmati hanno ripreso, intente a votare, persone portate via o fuggite dalle zone dell'Ucraina invase dalle forzer russer.

Le votazioni nelle regioni di Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson sono state condannate dalla comunità internazionale come illegittime e il loro esito non sarà riconosciuto. La Russia dovrebbe annettere formalmente le quattro regioni nei prossimi giorni

Una nuova, pericolosa fase

L'annessione formale di parti dell'Ucraina orientale, che potrebbe avvenire già venerdì, pone le basi per una nuova pericolosa fase del conflitto.

Di fronte alle recenti e umilianti battute d'arresto sul campo di battaglia delle forze del Cremlino in Ucraina, il Presidente russo Vladimir Putin sta usando il voto per cercare di costringere l'Ucraina a fermare la sua controffensiva. Se non lo farà, ha avvertito il Cremlino, Kyiv rischia una devastante escalation del conflitto, fino all'uso del suo arsenale nucleare.

bandiere russe in un condominio a Luhansk, Repubblica popolare di Luhansk controllata dai separatisti sostenuti dalla Russia, Ucraina orientale, martedì 27 settembre 2022. AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza russo presieduto da Putin, martedì ha espresso la minaccia nei termini più crudi.

"Immaginiamo che la Russia sia costretta a usare l'arma più potente contro il regime ucraino che ha commesso un atto di aggressione su larga scala, pericoloso per l'esistenza stessa del nostro Stato", ha scritto Medvedev sul suo canale di messaggistica. "Credo che in questo caso la NATO si asterrà dall'intromettersi direttamente nel conflitto".

Uno (spaventoso) bluff?

Kiev e i suoi alleati occidentali hanno liquidato i discorsi sul nucleare del Cremlino come tattiche psicologiche volte a spaventare.

Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha risposto alle minacce nucleari di Putin della scorsa settimana. Sullivan ha dichiarato domenica alla NBC che la Russia pagherebbe un prezzo elevato, anche se non specificato, se Mosca mantenesse le minacce di usare armi nucleari nella guerra in Ucraina.

Porta a porta

I cinque giorni di votazione, in cui si chiede ai residenti se vogliono che le loro regioni diventino parte della Russia, sono stati tutt'altro che liberi o equi. Decine di migliaia di residenti sono già fuggiti dalle regioni a causa della guerra e le immagini condivise da coloro che sono rimasti mostrano truppe russe armate che vanno di porta in porta per fare pressione sugli ucraini affinché votino.

Le votazioni di martedì si sono svolte nei seggi elettorali.

Con le spalle al muro per i successi sul campo di battaglia dell'Ucraina, i media russi ipotizzano che Putin possa dare seguito all'ordine di mobilitazione parziale della scorsa settimana dichiarando la legge marziale e chiudendo le frontiere della nazione a tutti gli uomini in età da combattimento.

Il richiamo si è in qualche modo ritorto contro Putin. Il

Nell'ultima mossa per arginare la marea di uomini che fuggono dalla Russia per evitare la mobilitazione, i funzionari russi hanno dichiarato di voler istituire un ufficio di reclutamento militare proprio al confine con la Georgia, una delle principali rotte dell'esodo.

Carne da cannone

Per cercare di placare l'indignazione dell'opinione pubblica, numerosi funzionari e legislatori russi hanno riconosciuto che sono stati commessi degli errori durante la mobilitazione - quando gli uffici di leva hanno radunato a caso persone senza esperienza militare che non avrebbero dovuto essere richiamate - e hanno promesso di correggerli rapidamente.

Lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha nuovamente denunciato la mobilitazione russa come nient'altro che "un tentativo di fornire ai comandanti sul campo un flusso costante di carne da cannone".

Leonid Pasechnik, leader dell'autoproclamata Repubblica popolare di Luhansk, brinda mentre parla ai giornalisti dopo il voto referendario a Luhansk, Ucraina, 27 settembre 2022 AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Zelenskyy ha giurato che l'esercito ucraino spingerà gli sforzi per riprendere "l'intero territorio dell'Ucraina" e ha elaborato piani per contrastare "nuovi tipi di armi" utilizzate dalla Russia.

Secondo quanto dichiarato lunedì dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, Putin avrebbe assicurato al presidente turco Erdogan la scorsa settimana che Mosca è pronta a riprendere i negoziati con l'Ucraina ma con "nuove condizioni" per un cessate il fuoco.

Anche se le votazioni sono continuate nelle zone controllate dalla Russia, le forze russe hanno continuato a colpire l'Ucraina. Durante la notte, attacchi missilistici russi hanno preso di mira le aree meridionali di Zaporizhzhia e Mykolaiv, danneggiando edifici residenziali e altri siti, hanno detto i funzionari.