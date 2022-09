Guai giudiziari per Shakira. La popstar è stata rinviata a giudizio con l’accusa di frode ai danni del fisco iberico. La procura spagnola avrebbe chiesto una pena complessiva di otto anni e due mesi nei confronti della cantante, oltre a una multa di circa quasi 24 milioni di euro.

I fatti risalgono agli anni 2012-2014 quando Shakira viveva a Barcellona con l’ex marito il calciatore del Barça Gerard Piqué. La bella colombiana, stando alle indagini, avrebbe evaso il fisco per un importo di 14,5 milioni di euro.

In una recente intervista con Elle, la cantante colombiana spiegava il suo punto di vista sulle accuse di frode. "Sono accuse false. Prima di tutto, in quel periodo non passavo affatto 183 giorni all'anno in Spagna. Ero presa con i miei impegni professionali in giro per il mondo".

"In secondo luogo, ho pagato tutto ciò che sostenevano che dovessi pagare, anche prima che intentassero una causa. Quindi, ad oggi, devo a loro zero. Inoltre sono stato consigliata da una delle quattro più grandi società specializzate nel settore fiscale al mondo, PricewaterhouseCoopers, quindi ero sicura di fare le cose in modo corretto e trasparente sin dal primo giorno", conclude la cantante.