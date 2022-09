Ucraina: quali scenari dopo la chiamata dei riservisti russi

L'annuncio di Vladimir Putin di "mobilitazione parziale" riflette molti problemi che la Russia sta affrontando nella sua vacillante invasione dell'Ucraina che è improbabile che Mosca sia in grado di risolvere nei prossimi mesi, afferma l'Istituto per lo studio della guerra.

È stato annunciato che saranno mobilitati solo i riservisti che hanno completato il servizio militare iniziale

Già a marzo l'Istituto per gli studi sulla guerra ha stimato che la Russia ha più di 2 milioni di riservisti, ma "solo il 10 per cento circa di loro riceve una formazione continua dopo aver completato il normale servizio militare che dura 1 anno.

Non è chiaro quanti dei riservisti russi siano già stati schierati per combattere in Ucraina.

Il ministero della difesa del Regno Unito definisce la mobilitazione appena annunciata "un'ammissione che la Russia ha esaurito la sua scorta di volontari disposti a combattere in Ucraina".

In questa mappa - dati confermati dall'Istituto di studi sulla guerra - le regioni russe che forniscono "volontari" per combattere in Ucraina. Quelli in rosso hanno fornito più unità. Le aree a strisce indicano le regioni da cui truppe sono state inviate in Ucraina.

La mappa dell'ISW, da dove partono i soldati russi ISW

Vladimir Putin ha osservato che le linee del fronte ora si estendono per più di mille chilometri per spiegare il motivo della mobilitazione di maggiori forze. Le forze russe hanno continuato gli attacchi di terra a Bakhmut e contro Avdiivka. Mentre la controffensiva ucraina prosegue nel nord-est e nel sud dell'Ucraina.

L'ISW afferma che la mobilitazione parziale della Russia non vieterà all'Ucraina di liberare una parte maggiore del territorio occupato dai russi durante quest'inverno.