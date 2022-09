Edimburgo ospita il feretro reale

Edimburgo è in queste ore il centro del Regno Unito. Qui la bara della regina Elisabetta II, giunta da Balmoral, resterà fino a lunedì. Il suo funerale si terrà il 19 settembre.

Un uomo dice: "È un momento storico di cui vuoi far parte e da bambino andavo nella scuola accanto. Ricordo che andavamo a salutare la regina quando passava qui".

Una donna aggiunge: "Merita tutta questa attenzione, domani ci sarà molta gente".

In lutto a Balmoral, erano presenti il ​​principe Andrea, la principessa Anna e il principe Edoardo, tra gli altri. Tante persone hanno reso omaggio anche lì.

Qualcuno è riuscito a scambiare quattro chiacchiere con un membro della famiglia reale: "Andrea è passato e gli ho chiesto come andassero le cose. E lui ha detto, beh, ci hanno dato un giorno. Penso che sia un giorno per la famiglia quel genere di cose".

Un'altra donna afferma: "Siamo semplicemente venuti a deporre fiori per rendere omaggio, in realtà non ci aspettavamo di vedere la famiglia reale. È stato piuttosto emozionante, in realtà, come se potessi davvero sentire che stavano soffrendo, ho pensato che doveva essere stato incredibilmente difficile per loro. Non so come siano riusciti a farlo, ma so che è il loro lavoro. Allo stesso tempo, sono ancora umani, deve essere stato incredibilmente difficile".

William, Harry, Kate e Meghan invece, sono andati al Castello di Windsor per assistere alle centinaia di manifestazioni di affetto del popolo britannico.