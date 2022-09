Anche se si salvano le apparenze l'ultimo leader dell'Unione Sovietica mancato martedì a 91 anni, viene inumato sabato a Mosca con una cerimonia laica che certo non ha nulla a che vedere col fasto delle esequie di stato.

Nel quadro di una Russia isolata dall'Occidente

Mentre la Russia resta isolata non solo dal resto dell'Europa non ci saranno capi di stato occidentali a rendere l'ultimo saluto al protagonista della fine della guerra fredda. Peraltro Euronews ha appreso che alcuni suoi parenti, ormai stabiliti in paesi europei come la Germania, per recarsi a Mosca e presenziare ai funerali hanno dovuto compiere lunghe tratte aeree per raggiungere la capitale russa. Mosca resta faticosamente raggiungibile in aereo dall'Europa solo via Istambul.

Putin non pervenuto

L'assenza di Vladimr Putin, il preisdnete russo, alle esequie è fra i segni che indicano la scarsa popolarità del padre della perestroika accusato da tanti di aver non solo spento la macchina da guerra dell'Armata rossa ma di aver liquidato il comunismo che aveva reso grande la Russia.