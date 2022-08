Mai arrendersi nella vita come nello sport. E così anche nelle situazione più pesanti, i campioni di pallamano ucraini dell’HC Motor Zaporizhzhia si stanno allenando a Düsseldorf dopo essere entrati nella Bundesliga la seconda divisione tedesca per la stagione 2022-23.

Mentre la guerra prosegue, gli atleti si alternano quotidianamente tra sessioni di allenamento e telefonate ai loro parenti rimasti in Ucraina. Per il loro allenatore Gintaras Savukynas è importante continuare a giocare per dimostrare che, nonostante il conflitto in corso, "lo sport è ancora vivo". Da diversi mesi esiste un rito: prima i training poi la telefonata.

"Lo sport aiuta in questo momento perché ciascuno si concentra sulla propria pratica", spiega il giocatore Oleksandr Kasai. A volte la mente riesce anche a rilassarsi, in certi giorni. Poi, sfortunatamente, ci sono situazioni in cui non si riesce a non pensare alla nostra casa

Nove volte campione d'Ucraina, il Motor Zaporizhzhia ha trovato un posto nel campionato tedesco di 2a divisione, nella speranza, rimasta vana per questa stagione, di convincere la Federazione Europea a concedergli un posto nella prima divisione.