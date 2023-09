Di Euronews

Per la prima volta la Germania si laurea campione del mondo di Basket. Nella finale disputata a Manila i tedesch hanno sconfitto la nazionale serba 83-77

La Germania del Basket è sul tetto del Mondo. A sorpresa gli underdog tedeschi hanno sconfitto la nazionale serba, data per favorita, con un punteggio di 83-77. Dopo aver militato nel campionato Nba, il tecnico Dirk Nowitzki ha condotto la sua squadra verso la vittoria, entrando di diritto nella Basketball Hall.

Dennis Schroder ha segnato 28 punti, Franz Wagner ne ha aggiunti 19 e la Germania si è confermata imbattuta nel torneo. È il primo titolo mondiale conquistato dalla Germania. Il suo miglior risultato nell'evento era stato un bronzo a Indianapolis nel 2002.

Aleksa Avramovic ha segnato 21 punti e Bogdan Bogdanovic ne ha aggiunti 17 per la Serbia (6-2), che ha perso la partita per il titolo per la seconda volta negli ultimi tre tornei. È stata sconfitta dagli Stati Uniti per 129-92 nella partita per la medaglia d'oro del 2014.

Un parziale di 22-10 nel terzo quarto ha dato alla Germania tutto il respiro di cui aveva bisogno dopo un primo tempo equilibrato, e la Serbia non è riuscita a recuperare il vantaggio nel corso del quarto parziale. Si è portata sul 79-77 dopo che Marko Guduric ha infilato un paio di tiri liberi a 39,5 secondi dalla fine, ma Schroder ha superato due difensori cancellando il tentnativo di recupero.

Un'idea impensabile

L’idea che la Germania potesse diventare la migliore squadra al mondo era inverosimile anche quando Nowitzki era il miglior giocatore in circolazione.

Ma le cose sono cambiate radicalmente. La Germania ha chiesto ai suoi migliori giocatori un impegno triennale con la nazionale: occhi puntati su questo Mondiale e sulle Olimpiadi di Parigi. Sono passati solo 24 e una squadra che nelle ultime tre coppe del mondo non era neanche riuscita a passare i gironi, è salita sul gradino più alto del mondo a Manila