Una visita speciale a L'Aquila: Papa Francesco ha visitato, questa domenica, la città abruzzese in occasione della 728esima edizione della Perdonanza Celestiniana, dal 2019 riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco.

Il Pontefice è arrivato in Abruzzo in elicottero, dal Vaticano, con un piccolo ritardo causato dal maltempo e dalla nebbia, raccontato dallo stesso Papa durante l'omelia: "Non potevamo atterrare, c'era nebbia fitta, tutto scuro, non si poteva, il pilota dell'elicottero girava, girava, e alla fine ha visto un piccolo buco ed è entrato lì, ci è riuscito. Un maestro!"

Visita privata in Duomo

Arrivato in centro città tra due ali di folla, a bordo della "Papamobile" 500L bianca, Papa Francesco è entrato nel Duomo di L'Aquila per una visita privata, accompagnato dal cardinale Giuseppe Petrocchi, dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dal Prefetto di L'Aquila, Cinzia Teresa Torraco, e dal sindaco Pierluigi Biondi.

Un saluto caloroso c'è stato tra il Santo Padre e l'Arcivescovo emerito di L'Aquila, Giuseppe Molinari.

Seduto sulla sedia a rotelle e con in elmetto di protezione, Papa Francesco ha visitato i cantieri del Duomo di L'Aquila, ancora sfigurato dal terremoto di 13 anni fa, ringraziando i Vigili del Fuoco per il lavoro svolto in tutto questo periodo.

Un saluto ai familari delle vittime del terremoto

Dopo un saluto ai familiari delle vittime del sisma, Papa Francesco ha presieduto la Santa Messa sul piazzale della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, con il rito di apertura della Porta Santa, aperta per la prima volta da un Pontefice.

Cari fratelli e care sorelle, voi avete sofferto molto a causa del terremoto, e come popolo state provando a rialzarvi e a rimettervi in piedi. Ma chi ha sofferto deve poter fare tesoro - ha detto il Pontefice nell'omelia della Messa - della propria sofferenza, deve comprendere che nel buio sperimentato gli è stato fatto anche il dono di capire il dolore degli altri. Voi potete custodire il dono della misericordia perché conoscete cosa significa perdere tutto, veder crollare ciò che si è costruito, lasciare ciò che vi era più caro, sentire lo strappo dell'assenza di chi si è amato. Voi potete custodire la misericordia perché avete fatto l'esperienza della miseria".

“Voi gente aquilana avete dimostrato un carattere resiliente, radicato nella vostra tradizione cristiana e civica, che vi ha consentito di resistere all'urto del sistema e di avviare subito il lavoro coraggioso e paziente della ricostruzione”. Papa Francesco 85 anni, Pontefice dal 13 marzo 2013

"Celestino V non è stato l'uomo del no"

Papa Francesco ha pregato davanti al mausoleo dedicato a Papa Celestino V, che si trova nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Nell'omelia della Messa a L'Aquila, il Pontefice ha ricordato proprio la figura di Celestino V, il Papa (per pochi mesi, nel 1294) passato alla storia per la sua rinuncia.

"Erroneamente ricordiamo la figura di Celestino V come 'colui che fece il gran rifiuto', secondo l'espressione di Dante nella Divina Commedia; ma Celestino V non è stato l'uomo del 'no' - ha sottolineato Papa Francesco -, è stato l'uomo del 'sì'. Infatti, non esiste altro modo di realizzare la volontà di Dio che assumendo la forza degli umili. Proprio perché sono tali, gli umili appaiono agli occhi degli uomini deboli e perdenti, ma in realtà sono i veri vincitori, perché sono gli unici che confidano completamente nel Signore e conoscono la sua volontà", ha concluso il Papa.

Il post-terremoto, 13 anni dopo: ricostruzione completata al 64%

Erano le 3:32 del mattino di lunedì 6 aprile 2009 quando - dopo una lunga scia di scosse "di avvertimento" - la terra tremò rovinosamente, devastando L'Aquila e numerose località limitrofe (tra cui Onna, tristemente nota), provocando 309 vittime, 1.600 feriti e quasi 100.000 sfollati, senza più una casa.

13 anni dopo, la ricostruzione completa della città appare ancora lontana, ma non lontanissima.

Secondo i dati di Open Data L'Aquila, la ricostruzione è stata completata al 64%, con l'82% dei cantieri terminati e 10.870 interventi completati.

Certo, c'è ancora molto da fare. E sono già passati oltre 13 anni...

Il messaggio del Commissario straordinario alla ricostruzione

"Pace e perdono sono le parole chiave del messaggio del Papa oggi alla Perdonanza a L'Aquila. Consapevolezza della propria miseria e della bellezza della Misericordia: è ciò che le persone vivono a causa delle guerre, dei terremoti e di ogni altra catastrofe nel momento della sofferenza e come stimolo per la ripartenza.

Grazie Papa Francesco per un messaggio che tocca il cuore e ci invita alla riflessione e all'impegno".

Così ha dichiarato Giovanni Legnini, Commissario straordinario alla ricostruzione post sisma del Centro Italia.

