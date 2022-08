Volevate sentire la voce dello straordinario Khaby Lame? La sua voce italianissima è risuonata nel municipio di residenza dove ha recitato la formula per ottenere la cittadinanza italiana. Khaby, all’anagrafe Khabane Lame, è uno dei protagonisti dei social, tiktoker e creativo tra i più seguiti.

Le origini senegalesi

Classe 2000 è nato in Senegal ma ancora in fasce si è trasferito con la famiglia a Chivasso, alle porte di Torino. Lame è il secondo tiktoker più seguito al mondo con ben più di 100 milioni di follower. Si parla di oltre 120 milioni di follower su TikTok e più di sessanta milioni di follower su Instagram. Eppure la sua formula è semplicissima: un filo di ironia sugli influencer o tutti quelli che complicano cose semplicissime sul web ed ecco che lui entra in azione e fa il verso alle banalità complicate dei social, ma lo fa candidamente per poi divertirsi a giocare con soluzioni iperboliche. La sua facciona simpatica è disarmante e così piace a tutti. Bravo.

Il successo a 20 anni

Il battesimo su TikTok è del marzo 2020, quando l’azienda dove lavorava lo manda a casa per via del covid lui si appassiona ai video che sono immediatamente comici, li mette in rete ed è subito goal. Dal tema della quarantena passa poi ai soggetti i più disparati senza disegnare anche anche l'attualità sociale più spinosa come quella di Black Lives Matter, l'antirazzismo. Tutto si adatta alla sua mimica facciale che conquista e così ha conquistato anche il passaporto italiano.