Ringiovanire con Tic Toc

Hanno appena raggiunto 10.000 seguaci sul loro account Tik Tok ma non hanno intenzione di abbandonarlo: vogliono continuare e produrre altri video per i loro fan. Sono gli anziani di un centro diurno di Carpi, vicino Modena (Italia centro-settentrionale) che hanno fatto irruzione su Internet per dire la loro.

Soluzioni "anti-covid"

"Durante il picco di Covid e dopo, alcuni anziani mostravano depressione e solitudine. Eravamo abituati ad avere progetti sul territorio, a stare insieme ai giovani e ai bambini, nella comunità....Abbiamo abbracciato l'uso di Tik Tok come progetto pilota per vedere se era possibile riacquisire quella felicità e quel coinvolgimento, voglio dire, quella sensazione di essere di nuovo vivi all'interno della comunità" : Ha detto Ilario De Nittis Presidente della Cooperativa SCAI implicata nel progetto. Questo centro è sostenuto privatamente dalle famiglie che vivono nella zona e quindi i legami con la comunità locale erano già molto profondi, ma sono ancora più forti ora che gli anziani possono incontrare i giovani nel loro territorio".

"La felicità è un video"

"Siamo molto felici, perché possono vedere il posto dove siamo. Coloro che stanno fuori sono molto contenti di vederci qui vivere felici, trattati bene e rispettati": spiega una anziana implicata nel progetto. Video, follower, like, influencer: termini popolari tra i giovani che sono avidi utilizzatori dei social media, ma non così comuni per una generazione più anziana, che ha passato la vita in un mondo molto diverso, almeno fino ad ora.

I giochi di natale

I tutorial sulle decorazioni natalizie o gli esercizi e i saluti rivolti alle persone fuori hanno reso questi anziani inaspettatamente famosi. Tic Toc raccoglie infatti un ampio pubblico e diventa un modo efficace di raccontare un ambito relativamente intimo. In uno dei video postati sui social le nonnine, esperte di tecnologia, ringraziano tutti per il loro record di follower, ma sono decise, a quanto pare, ad andare molto più avanti.