Ancora scioperi e disagi in Regno Unito

Giovedì mattina, migliaia di lavoratori del Regno Unito hanno scioperato alla stazione di Euston, a Londra, interrompendo i servizi in gran parte del Paese. Ancora una volta chiedono aumenti sostanziali per compensare l'inflazione e migliori condizioni di lavoro. Durante il picchetto, il segretario generale del maggior sindacato dei trasporti (RMT) ha dichiarato che i britannici sono stanchi dei salari così bassi.

"Abbiamo intrapreso sei giorni di sciopero", spiega Mick Lynch. "Le aziende avevano intenzione di effettuare questi licenziamenti molti mesi fa, finora abbiamo bloccato tutto, abbiamo ricevuto offerte migliori. Sembra che abbiamo anche risvegliato lo spirito di solidarietà tra i cittadini britannici. Stiamo riscontrando un grande sostegno, la gente sta tornando a pensare all'azione collettiva, allo sciopero e alla solidarietà tra i lavoratori".

RMT insieme ai sindacati TSSA e UNITE ha proclamato tra questo govedì e sabato la mobilitazione dei lavoratori delle ferrovie. È stata un'estate di disagi per i viaggiatori in Gran Bretagna, con migliaia di addetti alle pulizie, alla manutenzione delle ferrovie che hanno organizzato una serie di serrate tra giugno e luglio, per quello che è diventato il più grande sciopero del settore in 30 anni.

Disagi per i viaggiatori

Solo 1 treno su 5 circola. Un disagio non da poco per i viaggiatori. "Sto andando a un matrimonio. Gli scioperi dei treni mi hanno condizionato perché dovevo essere lì alle 11, arriverò a Manchester alle 12. E poi da lì devo fare altre due ore, quindi sarò molto in ritardo", dice un londinese.

"C'è un po' di frustrazione, ma capisco anche la necessità di fare lo sciopero. Quindi sì, il mio stato d'animo è tra le due cose", spiega un giovane.

Lo sciopero prosegue fino a sabato e anche la prossima settimana sono previsti altri scioperi sui treni nazionali e sulla rete di autobus e metropolitane della capitale.