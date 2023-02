Caos a Francoforte. Tutti i voli in partenza dall'aeroporto tedesco più trafficato del paese sono stati deviati a causa di un problema ai sistemi informatici registrato dalla Lufthansa .

Per la compagnia aerea di bandiera il problema sarebbe stato causato da lavori in corso nella regione per la posa della fibra ottica mentre nel pomeriggio è emersa una versione differente e si è fatta strada l'ipotesi che a provocare i disagi siano stati i lavori sulla rete ferroviaria, nel caso specifico un cavo accidentalmente tranciato.

La dichiarazione pù attesa arriva comunque da Berlino:

"Attualmente non si ritiene che si sia trattato di un cyberattacco".

Lo ha confermato il portavoce del ministero dell'Interno tedesco, Maximilian Kall, rispondendo nel corso della conferenza stampa di governo a una domanda dei giornalisti.

Viaggiatori ed equipaggi sono rimasti a terra e non hanno potuto imbarcarsi sui voli della compagnia a causa della cancellazione di tutti i voli nazionali che nella maggior parte dei casi sono stati deviati a Norimberga, Colonia o Düsseldorf. I passeggeri sono stati invitati a utilizzare mezzi alternativi .

Ancora da quantificare l'impatto effettivo sugli scali milanesi del blocco .