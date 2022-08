Via gli ultimi soldati francesi dal Mali

Gli ultimi soldati francesi hanno lasciato il Mali questo lunedì, dopo oltre nove anni di permanenza nel Paese. Accolti come salvatori, di fronte alla minaccia jihadista nel 2013, stanno lasciando il Paese in un clima di ostilità, alimentato dalla giunta militare al potere.

Per alcuni, si tratta di un'opportunità perché i maliani prendano in mano il proprio destino: "Io, come molti altri maliani, ho aspettato con impazienza la partenza delle truppe straniere, ma dopo questa partenza, ci sono molte cose da fare", confessa Adama Cissé, membro del partito politico ADEMA. "Dobbiamo lavorare sodo per colmare questa lacuna, spetta a noi maliani lavorare fianco a fianco per colmarla".

Per altri, però, il ritiro delle truppe francesi non cambia le carte in tavola. "La gente non ha capito che il fatto che la Francia se ne vada o resti non cambia nulla", dice un uomo. "Il Mali deve assumersi le proprie responsabilità, che la Francia se ne vada o resti, deve assumersi le proprie responsabilità".

Le truppe francesi, che avevano iniziato a ritirarsi dal Mali già a febbraio, continueranno a operare nel Sahel, la regione che comprende tra gli altri Ciad, Mauritania e Niger.