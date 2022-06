Ucraina, Stoltenberg: "durerà anni, serve supporto a lungo termine"

I Paesi occidentali si preparino: la guerra in Ucraina non sarà una faccenda di breve durata e bisognerà essere pronti a offrire sostegno a lungo termine. A dirlo, in un'intervista al quotidiano tedesco Bild, è il segretario generale NATO Jens Stoltenberg.

Dobbiamo prepararci al fatto che potrebbero volerci anni. Non dobbiamo abbandonare il sostegno all'Ucraina, anche se i costi sono elevati, non solo per il sostegno militare, ma anche per l'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari Jens Stoltenberg Segretario generale NATO

Domenica il presidente ucraino Zelensky e i suoi consiglieri hanno affermato che la Russia sta cercando di fare di Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, una nuova linea di fronte nel nord est del paese.

Poche ore dopo il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che missili russi Iskander avevano colpito un impianto di riparazione di carri armati in città, sottolineando come negli ultimi dieci giorni siano stati distrutti fino a 20 veicoli forniti dall'Occidente.

Nel frattempo va avanti l'offensiva russa in Donbas. I residenti di Lysychansk sono ormai costretti a vivere in scantinati in condizioni disastrose, dovendo sopportare temperature gelide di notte mentre le fonti di cibo e acqua sono limitate. La maggior parte di loro vorrebbe andarsene, ma non può per via dei continui bombardamenti .