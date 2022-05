Anche per il massacro di Laguna Woods in California il movente potrebbe essere l'odio razziale. Ad aver aperto il fuoco in una chiesa presbiteriana è stato un immigrato cinese che ha preso di mira i partecipanti a un pranzo di un'organizzazione taiwanese. Ha ucciso un uomo e ne ha ferito altri cinque.

L'episodio è avvenuto a qualche ora di distanza dall'attacco razziale a Buffalo che ha provocato 10 vittime.

L'attentatore e l'eroe

David Chou, 68 anni, di Las Vegas - un cittadino statunitense che secondo le autorità è cresciuto a Taiwan - ha guidato fino a Orange County sabato e il giorno successivo ha partecipato a un pranzo organizzato dalla Irvine Taiwanese Presbyterian Church, a Laguna Woods. Pur non conoscendo nessuno, ha passato un'ora mescolandosi con i circa 40 partecipanti.

A quel punto ha messo in atto il suo piano.

Ha sbarrato con alcune catene le porte d'ingresso e riempito di supercolla le serrature. Con sé aveva due pistole da 9 mm - acquistate legalmente anni fa a Las Vegas - e tre borsoni, con quattro Molotov e munizioni. Ha aperto il fuoco, provocando il caos.

Ma un medico di 52 anni, John Cheng, ha affrontato l'attentatore e lo ha immobilizzato, permettendo ad altri parrocchiani di legarlo con alcune prolunghe.

Cheng è morto e cinque persone sono rimaste ferite, la più anziana di 92 anni. Lo sceriffo Don Barnes ha definito l'eroismo di Cheng "un incontro tra il bene e il male" che probabilmente ha salvato la vita "a decine di persone".

L'arresto e l'indagine

Chou è stato arrestato per sospetto omicidio e tentato omicidio. È atteso martedì davanti al tribunale di Stato. È in corso anche un'indagine federale per crimini d'odio. Chou aveva lavorato come guardia giurata a Las Vegas.

Lo sceriffo Barnes ha dichiarato che il movente della sparatoria è l'odio di Chou verso Taiwan, documentato in alcuni appunti scritti a mano rinvenuti dalle forze dell'ordine. Sembra che la famiglia di Chou sia stata una delle tante costrette a trasferirsi dalla Cina continentale a Taiwan dopo il 1948, ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea di Orange, Todd Spitzer.

I rapporti tra i cittadini della Cina continentale, costretti a fuggire dopo la presa di potere comunista, e i nativi di Taiwan erano spesso tesi, poiché i nuovi arrivati andavano ad ammassarsi nelle baraccopoli e nelle comunità militari. Distanti per lingua e stile di vita, le due comunità si sono scontrate spesso, anche per i quattro decenni di legge marziale imposti da Chiang Kai-shek.

Il ruolo della religione presbiteriana

La Chiesa presbiteriana è la più importante a Taiwan ed è stata strettamente identificata con il movimento pro-democrazia durante il periodo della legge marziale. Successivamente si è identificato con la causa dell'indipendenza di Taiwan.

Barnes ha dichiarato che Chou ha agito da solo e "non si ritiene che sia associato a nessuna chiesa specifica o a nessuna religione".

Balmore Orellana, un ex vicino di casa, ha raccontato che Chou aveva subito un duro colpo dopo la fine del suo matrimonio nel 2021 e lo sfratto dalla sua casa di Las Vegas, avvenuto a febbraio. L'estate scorsa aveva sparato un colpo di pistola nel suo appartamento e il proiettile è entrato nell'appartamento di Orellana, senza provocare feriti.

Tensioni fra Cina e Usa

La tensione tra Cina e Taiwan è ai massimi livelli da decenni, con Pechino che ha intensificato le sue incursioni aeree militari sull'isola. La Cina non ha escluso l'uso della forza per riunificare Taiwan, che si è separata dalla Cina continentale durante una guerra civile nel 1949.

Il rappresentante di Taiwan negli Stati Uniti, Bi-khim Hsiao, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime su Twitter.

"Mi unisco alle famiglie delle vittime e alle comunità taiwanesi americane nel dolore e prego per una rapida guarigione dei feriti sopravvissuti", ha scritto domenica.

Il portavoce dell'ambasciata cinese Liu Pengyu ha dichiarato all'AP via e-mail che il governo cinese ha "sempre condannato la violenza. Esprimiamo le nostre condoglianze alle vittime e sincera solidarietà alle famiglie in lutto e ai feriti".

Tra i feriti ci sono una donna di 86 anni e quattro uomini di 66, 75, 82 e 92 anni. Lunedì le autorità hanno dichiarato che due dei feriti erano in buone condizioni, due erano in condizioni stabili e la prognosi del quinto paziente era riservata.