Frank James, la persona ricercata dalla polizia di New York per la sparatoria nella metropolitana, è sotto custodia.

L'autore dell'attacco alla metropolitana di New York, Frank James, è stato arrestato. James è stato arrestato mentre camminava in strada come se nulla fosse: era nell'East Village di Manhattan. Un passante l'ha riconosciuto a Canal Street e ha dato subito l'allarme a una pattuglia di poliziotti che ha bloccato James a St. Marks Place, tra North Houston Street e l'Ukrainian Village. Una delle accuse che pesa su di lui è quella di reato terroristico federale.

James era stato segnalato nel 2019 al sistema di monitoraggio anti-terrorismo dell'Fbi. Secondo quanto ha rivelato Newsweek, James era stato inserito nel "Guardian lead system", il sistema di allerta gestito dalla divisione anti-terrorismo dell'Fbi, ma poi,dopo una serie di interrogatori, tutte le accuse erano cadute.

Era già stato stato arrestato più volte in passato. "Nove precedenti arresti fra il 1992 e il 1998 a New York, e tre in New Jersey", così la polizia di New York. La pistola con cui James ha attaccato nella metropolitana di New York, una Glock nove millimetri, è stata acquistata in Ohio.