Djokovic Re di Roma

Novak Djokovic, 34 anni, ha sollevato il suo primo trofeo dell'anno agli Internazionali d'Italia a Roma e ha dimostrato di essere tornato in forma, esattamente una settimana prima dell'inizio del Roland Garros.

Dopo aver saltato gran parte della stagione a causa della mancata vaccinazione contro il Covid, Djokovic ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas per 6-0, 7-6 (5) e ha conquistato il suo sesto titolo a Roma.

Il tennista serbo ha vinto il primo set per 6-0 e ha poi rimontato dopo che il greco si era portato in vantaggio per 5-2 nel secondo.

Djokovic non ha perso un set in tutta la settimana romana e ha vinto il suo 1000° incontro in carriera contro Casper Ruud in semifinale.

Per il serbo si tratta del 38° titolo ATP in carriera e del primo torneo vinto dopo il Masters di Parigi del novembre 2021.