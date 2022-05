La first lady statunitense Jill Biden e la first lady romena Carmen Iohannis sono andate in visita alla scuola pubblica "Uruguay" di Bucarest, dove vengono ospitati alunni ucraini rifugiati. In un clima dimesso e sobrio come il protocollo impone la Casa Bianca mette in campo anche Jill Biden per manifestare la solidarietà a popolo ucraino impegnato in una prova sanguinosa.

Nelle scuole di Bucarest

Jill e Carmen si sono intrattenute a Bucarest con le insegnanti ucraine, le madri ucraine rifugiate e i rappresentanti degli istituti scolastici romeni che stanno dando prova di solidarietà con i loro vicini di casa. 2000 bambini rifugiati ucraini sono stati iscritti nelle scuole rumene. Più di 1700 sono stati distribuiti nelle scuole e anche negli asili nido in tutto il paese, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Istruzione rumeno.

Jill Biden ha avuto parole di grande solidarietà nei confronti delle famiglie ucraine rifugiate :"Penso che tutte voi siete donne straordinarie, avete fatto tutto questo. Penso che le madri, certo, faranno di tutto per i loro figli, affrontano qualunque cosa, ma penso alla vostra eccezionalità alla resilienza che avete dimostrato ed è fantastico che il popolo romeno vi abbia accolto nelle case e nei cuori". La Biden è andata anche in Slovacchia per analoghe visite a rifugiati e agli operatori umanitari nella città di Kosice e nel villaggio di Vysne Nemecke.