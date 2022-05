Il corridoio umanitario, finalmente, ha funzionato. Ma il cessate il fuoco non è stato completamento rispettato.

Cento civili evacuati

Secondo l'esercito ucraino, un bombardamento sporadico da parte delle forze russe, domenica, ha colpito quel che resta dell'acciaieria Azovstal di Mariupol, subito dopo una parziale evacuazione dei civili, donne, bambini e anziani.

il Ministero della Difesa russo ha diffuso un filmato dell'evacuazione dei primi civili dall'acciaiera Azovstal.

Altri filmati, diffusi dal Battaglione ucraino Azov, mostrano alcune delle 100 persone (80, secondo i russi) che sono state aiutate a lasciare le macerie dei loro rifugi sotterranei all'interno dell'acciaieria, prima di essere trasportate in autobus fuori da Mariupol, grazie anche al fondamentale contributo del comitato internazionale della Croce Rossa.

Un'immagine satellitare dell'acciaieria Azovstal di Mariupol. (30.4.2022) Planet Labs PBC/AP

Zelensky: "L'evacuazione continuerà lunedì"

"Se ci saranno le condizioni necessarie", dichiara il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "l'evacuzione dei civili continuerà lunedì".

Le prime dichiarazioni dei civili liberati sono un po' controverse.

"Dicevano che c'erano bandiere russe nelle nostre case..."

Una donna appena evacuata dall'acciaieria racconta:

"I militari del Battaglione Azov sono venuti nel nostro bunker e hanno detto che stavano cercando i nostri appartamenti... Hanno gridato, affermando che gran parte della città è filorussa. Ci hanno detto che erano entrati in molti appartamenti e avevano visto in quasi tutti la bandiera russa appesa... Per essere onesti, a casa mia non ho una bandiera russa e nemmeno una ucraina".

Una donna appena liberata dall'acciaieria Azovstal. Screengrab by AP video

All'inizio del 68° giorno di guerra, Zelensky ha ringraziato l'Onu e la Croce Rossa per aver aiutato ad organizzare l'evacuazione.

"Oggi siamo finalmente riusciti a iniziare l'evacuazione dei civili da Azovstal", dichiara Zelensky.

"Dopo molte settimane di negoziati, dopo molti tentativi, molti incontri, molte telefonate.... Finalmente! Ma non c'è stato un solo giorno in cui non abbiamo cercato di trovare una soluzione che salvasse la nostra gente".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo più recente video. Screengrab by AP video

Ancora 1.000 civili intrappolati nell'acciaieria

Si ritiene, tuttavia, che 100.000 persone siano ancora bloccate a Mariupol, tra cui un migliaio di civili e circa 2.000 combattenti ucraini, ancora rintanati dentro l'acciaieria Azovstal.

Per i civili l'evacuazione dovrebbe continuare lunedì.